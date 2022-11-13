بلماضي يوضح بخصوص وضعية عوار اتجاه الخضر

تحدث الناخب الوطني جمال بلماضي، عن وضعية اللاعب حسام عوار، اتجاه المنتخب الوطني، وامكانية التحاقه بالخضر.

وصرح بلماضي، في هذا الخصوص: “كثر الحديث عن حسام عوار مؤخرا، وتم تداول العديد من المعلومات المغلوطة”.

كما أضاف: “مثلا آيت نوري باشرنا اتصاللاتنا معه في 2019، ورفض حينها عرضنا، لكنه وافق حاليا، وهناك عدة لاعبين مثله على غرار عوار”.

وتابع جمال بلماضي: “يجب الكف عن نشر معلومات مغلوطة، وأخذ الأخبار الصحيحة ساواء من الفاف، أو مني شخصيا في مثل هذه الأمور”.