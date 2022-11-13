بلماضي يوضح بخصوص وضعية عوار اتجاه الخضر
بقلم كريم تيغرمت
تحدث الناخب الوطني جمال بلماضي، عن وضعية اللاعب حسام عوار، اتجاه المنتخب الوطني، وامكانية التحاقه بالخضر.
وصرح بلماضي، في هذا الخصوص: “كثر الحديث عن حسام عوار مؤخرا، وتم تداول العديد من المعلومات المغلوطة”.
كما أضاف: “مثلا آيت نوري باشرنا اتصاللاتنا معه في 2019، ورفض حينها عرضنا، لكنه وافق حاليا، وهناك عدة لاعبين مثله على غرار عوار”.
وتابع جمال بلماضي: “يجب الكف عن نشر معلومات مغلوطة، وأخذ الأخبار الصحيحة ساواء من الفاف، أو مني شخصيا في مثل هذه الأمور”.
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