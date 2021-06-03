بلماضي يوضح حالة عطال الصحية عقب مُشاركته ضد موريتانيا

واجه سهرة اليوم الخميس بملعب تشاكر المنتخب الوطني المُنتخب الموريتاني في مُباراة ودية تحضيرية تحسبا لتصفيات منافسة كأس العالم المُقررة بقطر، وهي المُباراة التي إنتهت بفوز الخضر برباعية كاملة مُقابل هدف وحيد وعرفت بعض القلق بخصوص الحالة الصحية لعطال.

الناخب الوطني جمال بلماضي قال سهرة اليوم الخميس عقب مواجهة موريتانيا في الندوة الصحفية:”نحن أيضا كنا قلقين على وضعية عطال الصحية في الشوط الأول لكن في النهاية اتضح أن الأمر لا يحتاج للقلق، ركبته لم تتعرض للآذى بشكل كبير ووضعيته مُستقرة، طبيب المنتخب كان يُتابع حالة عطال في الشوط الثاني وحتى أنا طلبت منه إن كان يُريد التغيير فرفض ذلك وفضل إكمال المُباراة”.