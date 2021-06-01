بلماضي يوضح سبب غياب بن ناصر عن قائمة الخضر

كشف الناخب الوطني جمال بلماضي عن سبب غياب لاعب ميلان الإيطالي عن القائمة المعنية بتربص شهر جوان الجاري، حيث عبر عن تأسفه لغياب محرك الفريق الوطني بسبب العملية الجراحية التي خضع لها على مستوى القدم.

ونشط الناخب الوطني جمال بلماضي ندوة صحفية صبيحة اليوم الثلاثاء تحدث فيها عن التربص التحضيري الذي سيجريه المنتخب الوطني والذي ستتخلله ثلاث مباريات ودية تحضيرية أمام كل من موريتانيا، تونس، ومالي.

وقال: “بن ناصر لاعب مهم في المنتخب وهذا أمر عادي، نحن نعرف اللاعب جيدا وهو يحب المنتخب كثيرا، لقد سبق له وأن تواجد في ال منتخب قبل عامين إلا انه لم يشارك مع المدربين السابقين”.

وأضاف: ” بن ناصر لاعب قدم الكثير للمنتخب الوطني، لكن للأسف سيكون غائبا بسبب الإصابة، وسأعطي الفرصة للاعبين آخرين خلال المباريات الودية المقبلة”.