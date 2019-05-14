“بلماضي” يوضّح بشأن “الغجري” !!

أكّد الناخب الوطني جمال بلماضي بأنه تفاجأ برغبة مهاجم مونبوليي في تمثيل الجزائر دولياً، رغم أنه كان على علم بذلك.

وجاءت تصريحات الرجل الأول في العارضة الفنية لـ”الخضر” في حوار خص به الموقع الرسمي لشبكة “بي إن سبور” القطرية.

أين_قال:”ديلور عبّر بشكل قوي عن رغبته في تمثيل الجزائر، وتفاجأت مثلكم رغم أنني كنت على علم بذلك قبل 15 يوما”.

مضيفا:”إتصلوا بي وقالوا لي بأن والدته جزائرية، من الجيّد القيام بهذه الخطوة ليس من الناحية الرياضية فقط لكنه سيكتشف بلده”.

وختم بلماضي:”إذا حصل على الوثائق الجزائرية سنأخذه بعين الإعتبار، لا يعني بأننا سنستدعيه لكنه سيكون ضمن اهتماماتنا”.