عاجل

“بلماضي” يوضّح بشأن “الغجري” !!

الرياضة
  • -
  • 0
“بلماضي” يوضّح بشأن “الغجري” !! صورة مركبة
بقلم وليد كويني

أكّد الناخب الوطني جمال بلماضي بأنه تفاجأ برغبة مهاجم مونبوليي في تمثيل الجزائر دولياً، رغم أنه كان على علم بذلك.

وجاءت تصريحات الرجل الأول في العارضة الفنية لـ”الخضر” في حوار خص به الموقع الرسمي لشبكة “بي إن سبور” القطرية.

أين_قال:”ديلور عبّر بشكل قوي عن رغبته في تمثيل الجزائر، وتفاجأت مثلكم رغم أنني كنت على علم بذلك قبل 15 يوما”.

مضيفا:”إتصلوا بي وقالوا لي بأن والدته جزائرية، من الجيّد القيام بهذه الخطوة ليس من الناحية الرياضية فقط لكنه سيكتشف بلده”.

وختم بلماضي:”إذا حصل على الوثائق الجزائرية سنأخذه بعين الإعتبار، لا يعني بأننا سنستدعيه  لكنه سيكون ضمن اهتماماتنا”.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com