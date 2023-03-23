بلماضي :”يوم أسطوري.. فزنا بالوافدين الجدد بملعب نيلسون مانديلا”

أبدى الناخب الوطني جمال بلماضي رضاه التام عما قدّمه لاعبوه في مباراة اليوم أمام النيجر بعد تحقيق الفوز والاقتراب من التأهل إلى الكان.

وقال جمال بلماضي خلال الندوة الصحفية عقب المباراة بملعب نيلسون مانديلا “الهدف الذي سجّلنا من شايبي وبوعناني وسجّلها محرز، يوم أسطوري، نستهل الفوز و لعبنا لأول مرة في ملعب نيلسون مانديلا”.

كما اضاف بلماضي “كل الأمور جيّدة، نستهل تحقيق مباريات جيّدة، الوضعية كانت صعبة نوعا، عملنا عدد من اللقطات الخطيرة، و قمنا بالتنويع في اللعب”.

وختم بلماضي “الفريق بدر منه بعض المشاكل، و لم تكن مباراة سهلة، صحيح أن هناك بعض الأخطاء التكتيكية والهدف كان عن طريق خطأ تكتيكي كذلك”.

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