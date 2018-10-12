بلماضي يٌثبت قوة شخصيته وعدم إعترافه بالنجوم !!

حسب آخر المعطيات فإن الناخب الوطني جمال بلماضي قد يدفع بالثنائي رامي بن سبعيني ومهدي تاهرات في وسط الدفاع ضد المنتخب البنيني سهرة اليوم الجمعة.

وقد يُفجر بلماضي مفاجأة من العيار الثقيل في حال إبعاده للمدافع عيسى ماندي عن التشكيلة الأساسية خاصة وأن الأخير كان قائد الخضر في “كان” 2017.

ويُفضل بلماضي الإعتماد على لاعب فريق نيس الفرنسي يوسف عطال على الرواق الأيمن بعد أن شغله لاعب ريال بيتيس في مواجهة غامبيا.

وفي حال تأكدت التكهنات فإن بلماضي يكون قد أثبت قوة شخصيته وعدم إعترافه بالأسماء خاصة وأن ماندي من كوادر المنتخب وأساسي فوق العادة مع فريقه الأندلسي.