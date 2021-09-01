بلماضي يُباشر ندوته الصحفية برسالة قوية

باشر الناخب الوطني، جمال بلماضي، ندوته الصحفية بمركز التحضيرات بسيدي موسى، برسالة قوية للجزائريين عامة، بخصوص جائحة كورونا والتي تواصل حصد الأرواح في بلادنا خلال الفترة الأخيرة.

وتحدث الرجل الأول في الخضر قائلا في هذا الشأن :”أريد أن أوجه رسالة لمواطنينا بخصوص الوضعية الصحية في البلاد، وفيروس كورونا الذي لا يريد أن يتركنا، على الجميع أن يواصل الحذر، لتفادي الإصابة وعدم توسع بؤرة الوباء بشكل أكبر”.

وواصل في سياق مُتصل :”أوجه رسالة للقطاع الصحي، الذي يواجهون المرض، ويسعون ليلا ونهارا من أجل مُساعدة المرضى، هم مشكورون على ذلك”.