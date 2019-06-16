“بلماضي” يُبعد محرز ويضع “براهيمي” قائدا للمنتخب !!

أبعد الناخب الوطني “جمال بلماضي” قائد ونجم المنتخب الوطني الجزائري “رياض محرز” من التشكيلة الأساسية التي تواجه مالي حاليا.

ووضع الرجل الأول في المنتخب الوطني نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي على مقاعد البدلاء في قرار لم يكن مُنتظرا.

هذا ومنح “بلماضي” شارة القيادة لياسين براهيمي بعد أن حملها “محرز” في مباراتين متتاليتين ضد تونس وديا وضد بورندي وديا أيضا.

هذا وسبق لبراهيمي حمل شارة القيادة في عدة مناسبات خاصة في عهد الناخب الوطني السابق “رابح ماجر”.