بلماضي يُبعد هذه العناصر من المُنتخب الوطني !

كشف اليوم الجمعة الناخب الوطني، جمال بلماضي، عن القائمة الرسمية للمنتخب الوطني المعنية بالتربص المُقبل.

كما عرفت القائمة ابعاد العديد من العناصر الأساسية لأسباب مُختلفة في حين تواجدت بعض الأسماء الجديدة لأول مرة.

ومن بين الأسماء المُبعدة لخيارات فنية، الحارس، ألكسندر أوكيدجة، عدلان قديورة، سفيان فيغولي، جمال الدين بن العمري.

إضافة إلى، مهدي تاهرات، ياسين براهيمي، سعيد بن رحمة، بغداد بونجاح، إسحاق بلفوضيل، محمد بن يطو، وهاريس بلقبلة.

كما تم استبعاد، يوسف عطال، بسبب الإصابة، في حين تم اعادة استدعاء، آدم زرقان، محمد الأمين عمورة، آدم وناس، ومحمد أمين توقاي.