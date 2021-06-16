بلماضي يُتابع تدريبات المحليين بملعب وهران الجديد

تواجد الناخب الوطني للمنتخب الأول جمال بلماضي بملعب وهران الأولمبي الجديد لمُتابعة الحصة التدريبية للمنتخب الوطني للاعبين المحليين التي جرت أمسية اليوم الأربعاء.

وزير السعادة كما يُلقبه الشعب الجزائري تجول قليلا فوق أرضية الميدان المُعشوشبة طبيعيا لمُعاينتها قبل انطلاق الحصة التدريبية كما عاين “الكوتش جمال” بعض المرافق الآخرى للملعب الذي سيُدشن بصفة رسمية في مواجهة المنتخب المحلي ضد ليبيريا المُقررة سهرة غدا الخميس.

بطل إفريقيا رفقة المنتخب الوطني سنة 2019 جلس فيما بعد على مقاعد بدلاء ملعب وهران الجديد لمُتابعة الحصة التدريبية للعناصر المحلية.