بلماضي يُتابع موهبة جديدة لتدعيم الخضر

كشف موقع “فرانس فوتبول” الفرنسي اليوم الإثنين عن اهتمام الناخب الوطني جمال بلماضي بموهبة جديدة لتدعيم الخضر مُستقبلا.

المصدر ذاته أكد أن بلماضي يُتابع عن قرب متوسط ميدان فريق بريست الفرنسي “رومان فافر” البالغ من العمر 22 سنة.

وأضافت “فرانس فوتبول” أن “الكوتش جمال” آخذ أيضا بعض المعلومات عن اللاعب الذي يملك أصول جزائرية من جهة والدته.

هذا ووصل اهتمام بلماضي الى مسامع إكتشاف الدوري الفرنسي هذا الموسم لكن دون أن يتبادل الطرفين الحديث بصفة مُباشرة.

يُذكر أن اللاعب سيُشارك رفقة المنتخب الفرنسي في بطولة أوروبا لأقل من 21 سنة الشهر القادم والألعاب الأولمبية بطوكيو.