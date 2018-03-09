“بلماضي” يُتوّج بالبطولة القطرية للمرة الثانية تواليا وبدون إنهزام !

توّج المدرب الجزائري لنادي الدحيل القطري جمال بلماضي، بلقب البطولة القطرية للعام الثاني على التوالي بعد الفوز الذي حققه في لقاء اليوم.

وحسم فريق الدحيل تتويجه بالدوري القطري والسادس له في التاريخ، بعد فوزه على الخريطيات بخمسة أهداف دون رد في الجولة الـ20 من المنافسة.

وحقق اللاعب السابق للمنتخب الوطني الجزائري بلماضي اللقب بدون أي هزيمة طيلة الموسم، وهو إنجاز تاريخي وسابقة في الدوري القطري.