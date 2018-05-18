بلماضي يُتوّج بجائزة أفضل مدرب في قطر !

تُوّج “جمال بلماضي” بجائزة أفضل مدرب في قطر لموسم 2017/2018 بعدما قاد فريقه “الدحيل” لتحقيق لقب البطولة وهو التتويج الأول من نوعه للجزائري.

وصرح بلماضي عقب تتوجيه: “أخيرا تمكنت من التتويج بهذه الجائزة”.

وأضاف: “أولا وقبل كل شيء، أهنئ الجميع بشهر رمضان المبارك”.

وتابع: “هذه الجائزة مهمة ليس فقط لي، وأعتقد أن هذه الجائزة أيضا لكل اللاعبين، وأيضا لكل الطاقم الفني والطبي والإداري”.

وختم كلامه: “التتويج بجائزة أفضل مدرب هو نتيجة عمل الجميع في الفريق وليس المدرب فقط”.