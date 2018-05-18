بلماضي يُتوّج بجائزة أفضل مدرب في قطر !

تُوّج “جمال بلماضي” بجائزة أفضل مدرب في قطر لموسم 2017/2018 بعدما قاد فريقه “الدحيل” لتحقيق لقب البطولة وهو التتويج الأول من نوعه للجزائري.
وصرح بلماضي عقب تتوجيه: “أخيرا تمكنت من التتويج بهذه الجائزة”.
وأضاف: “أولا وقبل كل شيء، أهنئ الجميع بشهر رمضان المبارك”.
وتابع: “هذه الجائزة مهمة ليس فقط لي، وأعتقد أن هذه الجائزة أيضا لكل اللاعبين، وأيضا لكل الطاقم الفني والطبي والإداري”.
وختم كلامه: “التتويج بجائزة أفضل مدرب هو نتيجة عمل الجميع في الفريق وليس المدرب فقط”.
شاهد: الجزائري جمال #بلماضي "أقضل مدرب" في قطر لموسم (2017-2018) pic.twitter.com/C8BDYZzxTx
— الخليج أونلاين-رياضة (@KLJONLSports) May 17, 2018
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