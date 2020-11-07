عاجل

بلماضي يُجدد ثقته في بلقبلة

الرياضة
  • -
  • 0
بلماضي يُجدد ثقته في بلقبلة
بقلم إسماعيل عشاش

جدد الناخب الوطني جمال بلماضي، ثقته في متوسط الميدان حريس بلقبلة، إستعدادا للمواجهة المُزدوجة أمام زيمبابوي في إطار تصفيات الكان.

وأعلن نادي بريست، سهرة أمس الجمعة، عن تلقي نجمه لدعوة من الإتحاد الجزائري لكرة القدم، للتواجد في التربص القادم بالعاصمة.

وكان صاحب الـ26 عاما، قد أقنع الجميع بمُستواه، عندما شارك أساسيا لأول مرة مع الخضر، خلال الودية الأخيرة أمام نيجيريا.

ويُقدم الدولي الجزائري عروضا مميزة منذ بداية الموسم الجاري، بإعتباره يُشارك بصفة منتظمة خلال مُباريات الليغ 1 الفرنسية.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=916503

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com