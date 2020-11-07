بلماضي يُجدد ثقته في بلقبلة

جدد الناخب الوطني جمال بلماضي، ثقته في متوسط الميدان حريس بلقبلة، إستعدادا للمواجهة المُزدوجة أمام زيمبابوي في إطار تصفيات الكان.

وأعلن نادي بريست، سهرة أمس الجمعة، عن تلقي نجمه لدعوة من الإتحاد الجزائري لكرة القدم، للتواجد في التربص القادم بالعاصمة.

وكان صاحب الـ26 عاما، قد أقنع الجميع بمُستواه، عندما شارك أساسيا لأول مرة مع الخضر، خلال الودية الأخيرة أمام نيجيريا.

ويُقدم الدولي الجزائري عروضا مميزة منذ بداية الموسم الجاري، بإعتباره يُشارك بصفة منتظمة خلال مُباريات الليغ 1 الفرنسية.