بلماضي يُجدد قصفه لعمروش!

جدد الناخب الوطني جمال بلماضي، قصفه لنظيره عادل عمروش، لثاني مرة على التوالي في أقل من 24 ساعة.

وتطرق الرجل الأول في الخضر، للإعتداءات التي تعرض لها لاعبوه من طرف المُنافس، وإمكانية وجود تعليمات من مُدربهم لتعنيف الخُضر.

رد بشكل مُباشر :”لقد قلت ما كان يجب عليّ قوله بخصوص هذه النقطة”.

ليُواصل :”الناس عليها أن تفهم ما عليها فهمه”.

يُذكر بأن مُهندس التتوجي بالكان 2019، أكد بعد فوز أشباله بأن البوتسوانيين كانت لديهم تعليمات للإضرار بمُحاربي الصحراء.

وألمح بأن هذه التعليمات، وبصفة منطقية، جاءت من مُدربهم الجزائري عادل عمروش.