“بلماضي” يُجري تغييرات كبيرة على التشكيلة الأساسية ويُقحم هذه الأسماء !!

من المرتقب أن يُجري الناخب الوطني “جمال بلماضي” تغييرات جذرية على التشكيلة الأساسية التي ستواجه “تنزانيا” سهرة اليوم الإثنين.

بملعب “السلام” في الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة لدور المجموعات من منافسة كأس أمم إفريقيا 2019 الجارية بمصر.

وحسب مصادر النهار فإن “بلماضي” سيُغير التشكيلة الأساسية بنسبة 90 بالمائة وسيُقحم 10 لاعبين جدد مقارنة بالمواجهتين الماضيتين.

وحسب ذات المصدر فإن الأسماء المرشحة للمشاركة في التشكيلة الأساسية هي:زفان-فارس-حليش-طاهرات-عبيد-أوناس-دولور-براهيمي-سليماني.

ومن المنتظر أن يُحافظ فقط “بلماضي” على الحارس “رايس وهاب مبولحي” في التشكيلة الأساسية مقارنة بالمباراتين الماضيتين.