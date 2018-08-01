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“بلماضي” يُجمد حسابه في “فايسبوك” ومُنتظر في “باريس”

الرياضة
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“بلماضي” يُجمد حسابه في “فايسبوك” ومُنتظر في “باريس”
بقلم إسماعيل عشاش

قام الدولي الجزائري السابق، جمال بلماضي، بتجميد حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك” في الساعات القليلة الماضية.

وجاءت هذه الخطوة من التقني الشاب للتخلص من “الضغط” الذي شهدته صفحته، بعد كثرة الحديث عن إلتحاقه بالعارضة الفنية لـ”الخضر”.

ويُنتظر أن يحط خريج مدرسة “باريس سان جيرمان” هذه الأمسية رحاله، في عاصمة الجن والملائكة للتفاوض مع خير الدين زطشي.

يُشار بأن المُدرب السابق لـ”الدحيل” القطري، أصبح المُرشح الأول لخلافة المُقال، رابح ماجر على رأس المُنتخب الوطني.

ومن المُنتظر أن تُحسم الأمور سريعا بين الطرفين، لوجود رغبة مُشتركة بينهما في العمل سويا.


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