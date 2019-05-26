عاجل

بلماضي يُحذر الجميع قبل “الكان”

الرياضة
  • -
  • 0
بلماضي يُحذر الجميع قبل “الكان”
بقلم إسماعيل عشاش

حذّر الناخب الوطني، جمال بلماضي الجميع من مغبة الطمع الزائد عن اللزوم، قبل نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 بالأراضي المصرية.

وصرّح قائلا للموقع الرسمي لـ”الكاف” :”المُنافسة ستكون مفتوحة أمام جميع المنتخبات المتأهلة لهذه الدورة، والتي ستقول كلمتها فيها لا محالة”.

وأضاف :”التصفيات الأخيرة أظهرت، بأنه لا يوجد شيء سهل، الآن لا توجد أي مُنتخبات صغيرة مثلما كان عليه الحال سابقا”.

وختم :”هناك حظوظ كبيرة لتجاوز الدور الأول، ولكن المُنافسة ستكون مُحتدمة دون أدنى شك بداية من الدورين ثمن وربع النهائي”.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com