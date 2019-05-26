بلماضي يُحذر الجميع قبل “الكان”

حذّر الناخب الوطني، جمال بلماضي الجميع من مغبة الطمع الزائد عن اللزوم، قبل نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 بالأراضي المصرية.

وصرّح قائلا للموقع الرسمي لـ”الكاف” :”المُنافسة ستكون مفتوحة أمام جميع المنتخبات المتأهلة لهذه الدورة، والتي ستقول كلمتها فيها لا محالة”.

وأضاف :”التصفيات الأخيرة أظهرت، بأنه لا يوجد شيء سهل، الآن لا توجد أي مُنتخبات صغيرة مثلما كان عليه الحال سابقا”.

وختم :”هناك حظوظ كبيرة لتجاوز الدور الأول، ولكن المُنافسة ستكون مُحتدمة دون أدنى شك بداية من الدورين ثمن وربع النهائي”.