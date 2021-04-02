بلماضي يُحذر.. “علينا لعب تصفيات المونديال مباراة بمباراة” !

أكد الناخب الوطني جمال بلماضي، أنه يتعين علينا لعب مباريات تصفيات المونديال مباراة بمباراة حتى نتأهل للمباراة الفاصلة.

وقال “بلماضي” في تصريحات للإذاعة الوطنية: “سندخل تصفيات المونديال مباراة بمباراة وسنحضر لها بأفضل طريقة ممكنة”.

وأضاف: “علينا أن نختار جيدا مواعيد المباريات لأنها ستكون مهمة”.

وتابع: “سنواجه جيبوتي أولا ثم ننتقل إلى بوركينافسو ثم سنواجه النيجر مرتين متتاليتين ثم ننتقل إلى جيبوتي قبل أن نستضيف بوركينافسو”.

وختم كلامه: “إن شاء الله ننهي التصفيات في المركز الأول قبل الحديث عن المباراة الفاصلة”.