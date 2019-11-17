بلماضي يُحذر لاعبيه مُجددا قبل مواجهة بوتسوانا

الرياضة
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بلماضي يُحذر لاعبيه مُجددا قبل مواجهة بوتسوانا صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

طالب مجددا الناخب الوطني “جمال بلماضي” من أشباله نسيان التتويج بالكان والتفكير في المستقبل.

وقال “بلماضي” في تصريحات لتلفزيون النهار قبل بداية الحصة التدريبية الآخيرة أمسية اليوم الأحد.

“حققنا انطلاقة جيدة في تصفيات كأس أمم إفريقيا بالفوز ضد زامبيا ونعلم أن المهمة لن تكون سهلة”.

“تتويجنا بكأس إفريقيا أصبح من الماضي وانتهى وقت الفرحة، الأن انطلاقنا في العمل مجددا من أجل مواصلة النتائج الإيجابية”.

“منذ تربص سبتمبر وأناأحث اللاعبين على نسيان الكان والتركيز على العمل ولاأريد تكرار سيناريو المنتخب الألماني”.


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