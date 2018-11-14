بلماضي يُحذّر لاعبيه :”لا أريد أي نزوات في إفريقيا”

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
بلماضي يُحذّر لاعبيه :”لا أريد أي نزوات في إفريقيا”
بقلم إسماعيل عشاش

حذّر الناخب الوطني، جمال بلماضي عناصره من أي إستهزاء خلال السفرية المُرتقبة الى “الطوغو” في إطار التصفيات المؤهلة للكان 2019.

وكان التقني الصاعد واضحا وصريحا في هذا الشأن خلال ندوته الصُحفية عندما قال :”لا أريد أي نزوات “caprice”، علينا التأقلم”.

وأضاف :”صحيح بأننا سنلعب على أرضية ميدان، لاتتناسب تماما مع المُستوى الدولي، ولكن نعلم جميع بأن الظروف في إفريقيا صعبة”.

وختم في هذه النقطة :”الملعب والمُحيط والمُناخ، تفاصيل نحن مُطالبون بالعمل بشكل جدي، لتحقيق غايتنا بالفوز والتأهل لكأس أمم إفريقيا.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital

Content Protection by DMCA.com