بلماضي يُحذّر لاعبيه :”لا أريد أي نزوات في إفريقيا”

حذّر الناخب الوطني، جمال بلماضي عناصره من أي إستهزاء خلال السفرية المُرتقبة الى “الطوغو” في إطار التصفيات المؤهلة للكان 2019.

وكان التقني الصاعد واضحا وصريحا في هذا الشأن خلال ندوته الصُحفية عندما قال :”لا أريد أي نزوات “caprice”، علينا التأقلم”.

وأضاف :”صحيح بأننا سنلعب على أرضية ميدان، لاتتناسب تماما مع المُستوى الدولي، ولكن نعلم جميع بأن الظروف في إفريقيا صعبة”.

وختم في هذه النقطة :”الملعب والمُحيط والمُناخ، تفاصيل نحن مُطالبون بالعمل بشكل جدي، لتحقيق غايتنا بالفوز والتأهل لكأس أمم إفريقيا.