“بلماضي” يُحضر مُفاجأة جديدة لمُنافسي الخضر في “الكان”

يُحضر الناخب الوطني، “جمال بلماضي”، لمُفاجأة خصومه خلال “الكان” بثنائي هجومي فريد من نوعه، وقف على مُستواه خلال ودية “مالي”.

ووقف الرجل الأول في “الخضر” على التنسيق بين الوافد الجديد، “أندي دولور” “بغداد بونجاح” واللذين هزّا الشباك أمام “النسور” بروعة.

وأصبح خليفة رابح ماجر، يمتلك الآن خيارين على مُستوى القاطرة الأمامية، عكس ما كان عليه الحال قبل وصول “الغجري” للأفناك.

وتُشير كُل المُعطيات بأن فضيحة “هريس بلقبلة” خدمت مُحاربي الصحراء من حيث لا يشعرون، وجعلتهم يُعززون قوتهم قبل إنطلاق المُنافسة.