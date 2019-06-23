بلماضي يُحفز اللاعبين بذكريات “أم درمان”

حفز الناخب الوطني، جمال بلماضي، لاعبيه بطريقة خاصة، ساعات قبل المواجهة المُرتقبة أمام “كينيا”، في إفتتاح نهائيات الكان 2019.

وقام الرجل الأول في “الخضر” بعرض فيديوهات لعناصره عن إحتفالات الجماهير الجزائرية، بعد مُباراة “أم درمان” التاريخية أمام الأشقاء المصريين.

وطالب التقني من زملاء رياض محرز تقديم أفضل عرض ممكن، ورسم البسمة في وجوه الجماهير الجزائرية بداية من سهرة اليوم.

وإضافة لفيديوهات “أم درمان”، تابع مُحاربوا الصحراء لقطات من الإحتفالات التي تلت التأهل للدور الثاني من مونديال 2014 في البرازيل.