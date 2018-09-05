بلماضي يُحكم قبضته على “المنتخب” على خطى “حاليلوزيتش” !

يسير المدرب الوطني “جمال بلماضي” على خطى “حاليلوزيش” المدرب الأسبق للخضر خاصة فيما يخص الإنضباط والصرامة.

البداية كانت بالقوانين الصارمة التي فرضها على اللاعبين أين الجميع كان مطالبا بالوصول لسيدي موسى يوم الإثنين دون أي تأخير.

وثانيا كانت كلماته المباشرة في الندوة الصحفية التي جرت يوم أمس في سيدي موسى، حتى وان لم يعجب ذلك البعض.

بوادر نجاح “بلماضي” مع الخضر بدأت بالظهور، فكلامه وعقليته تؤكد أنه يعمل بجهد من إعادة الإعتبار لهذا المنتخب.

من جهة أخرى، تصريحات اللاعبين لحظة وصوله لأرض الوطن كانت مغايرة هذه المرة والكل عازم على تقديم مباراة كبيرة ضد “غامبيا” يوم السبت المقبل.