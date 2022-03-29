بلماضي يُخاطب الجزائريين بعد فشل بلوغ المونديال !

وجه الناخب الوطني جمال بلماضي رسالة خاصة للشعب الجزائري عقب ضياع حلم التأهل إلى مونديال قطر 2022.

بلماضي قال عقب نهاية اللقاء الذي جمع الخضر بالكاميرون سهرة الثلاثاء.

“فعلنا كل شيء لاسعاد الجزائريين وعملنا بالقلب ما جعلني أتساءل ماذا يمكننا أن نقدم أكثر”.

كما أضاف:”عملنا باحترافية كبيرة طيلة شهرين كاملين وتعرضنا لأسوأ سيناريو للاقصاء من المونديال”.

“أشعر بالحزن لعدم بلوغ المونديال لأننا نلعب من أجل البلد والشعب الجزائري، والفشل الشخصي أعتبره أمرا ثانويا”.