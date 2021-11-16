بلماضي يُدافع عن بونجاح ويكشف سبب تغييره !

دافع الناخب الوطني جمال بلماضي عن مُهاجمه بغداد بونجاح الذي ضيع بعض الفرص في مواجهة بوركينافاسو.

وقال بلماضي في الندوة الصحفية التي أعقبت مواجهة الخضر وتأهلهم للمُباراة الفاصلة.

“لم أُضحي ببونجاح بتغييره ما بين الشوطين فتلك كلمة ثقيلة نوعا ما”.

“لا يجب أن ننسى بأن بونجاح سجل العديد من الأهداف في وقتا ليس بالبعيد مع المُنتخب الوطني”.

“لقد طالبنا من بونجاح في مباراة اليوم الضغط على دفاع بوركينافاسو وهو مالم يحدث بالشكل الصحيح بسبب نقص لياقته البدنية نوعا ما”.