بلماضي يُدافع عن قديورة ويتحسر على “شيتة”!

أوضح الناخب الوطني، جمال بلماضي بأن خياره بإستدعاء عدلان قديورة فرضته الظروف وكثرة الإصابات لا أكثر ولا أقل.

وقال خلال ندوته الصحفية صبيحة اليوم السبت :”حتى عدلان يعلم بأنه رُبما لم يكن ليُستدعى في حالة لم يُصب شيتة”.

وأردف :”لقد كنا بحاجة للاعب يكون متوسط ميدان إسترجاعي خالص، وهو ما لم يكن متوفر سوى لدى عدلان، ومنحناه الفُرصة”.

وختم :”صحيح بأنه لم يقنعنِ عندما إعتمدت عليه في بدايتي مع الخضر، ولكنه الآن مُطالب بتقديم مجهودات مُضاعفة، وأعتقد بأنه مُتحفز للرد على الإنتقادات التي تعرض لها”.