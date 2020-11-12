بلماضي يُدافع عن “قديورة”

الرياضة
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بلماضي يُدافع عن “قديورة”
بقلم أمير بهلول

دافع الناخب الوطني “جمال بلماضي”، عن “عدلان قديورة” مؤكدا أن هذا الأخير لديه مكانته في المنتخب ولا يهتم بسنه.

وقال “بلماضي” خلال الندوة الصحفية التي نشرها موقع “الفاف”:

“قديورة معنا لحد الآن، مثل زلاتان لديه 39 سنة ويلعب كمهاجم ويقدم الكثير لفريقه ويحتاج الكثير من القوة البدنية”.

وأضاف: “هناك أيضا هيلتون الذي يلعب كمدافع، اليوم كرة القدم تطورت وطريقة التعافي أصبحت أفضل”

وتابع: “لا أهتم بالسن.. كبير أو صغير المهم أن تقدم أداء كبير وأن تكون عند حسن الظن”.

في حين ختم كلامه: “المنافسة موجودة في كل المناصب في المنتخب حتى بلقبلة وعبيد يمكنهما لعب في نفس منصبه”.

هذا ويحتفل عدلان قديورة اليوم الخميس 12 نوفمبر بعيد ميلاده الـ 35.


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