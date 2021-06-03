بلماضي يُشيد ببدران وفيغولي ويصف ثنائية بلايلي-بونجاح بالمُفيدة

آشاد سهرة اليوم الخميس الناخب الوطني جمال بلماضي بالرباعي بدران فيغولي بلايلي وبونجاح بعد أن واجه بملعب تشاكر المنتخب الوطني نظيره المُنتخب الموريتاني في مُباراة ودية تحضيرية تحسبا لتصفيات منافسة كأس العالم المُقررة بقطر، وهي المُباراة التي إنتهت بفوز الخضر برباعية كاملة مُقابل هدف وحيد.

الناخب الوطني جمال بلماضي قال سهرة اليوم الخميس عقب مواجهة موريتانيا في الندوة الصحفية:”بدران لاعب متحمس أحسن استغلال فرصته وأبان عن إمكانيات كبيرة..اللاعبين الجدد أبانوا عن أحقيتهم بمكانة في المنتخب الوطني، هناك منافسة شرسة داخل المنتخب، سفيان فيغولي أدى مباراة في المستوى وسعيد بمردوده، العلاقة بين بلايلي وبونجاح مُهمة للمنتخب ولي كمدرب”.