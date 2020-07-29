بلماضي يُشيد بـ “زيدان” ويصفه بـ “العبقري” !

الرياضة
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بلماضي يُشيد بـ “زيدان” ويصفه بـ “العبقري” !
بقلم أمير بهلول

أشاد الناخب الوطني “جمال بلماضي”، بمدرب “ريال مدريد”، “زين الدين زيدان”، مؤكدا أن هذا الأخير ذكي وعبقري للغاية.

وقال “بلماضي” في حوار أجراه مع صحيفة “ليكيب” الفرنسية: “ليس لدي مدرب مفضل، لكني أشاهد غوارديولا، كلوب وزيدان.. هذا الأخير لا يقدره الجميع بما يكفي”.

وأضاف: “لو كان مورينيو أو غوارديولا من فاز بدوري أبطال أوروبا لثلاث مرات متتالية كنا سنعتبرهم من “العباقرة”.. زيدان عبقري وذكي حتى وان لم يحدث ثورة في طريقة اللعب”.

وختم كلامه: “عندما تكون مدربا لمنتخب ما أو لفريق ما كل ما يهمك هي النتائج وتحقيق الألقاب”.


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