بلماضي يُشيد بمشروع “زطشي” وينتظر منه الكثير

أشاد الناخب الوطني “جمال بلماضي” بمشروع رئيس الاتحادية “خير الدين زطشي” حول إنشاء مراكز التكوين في مختلف ربوع الوطن.

وقال “بلماضي” في تصريح لموقع “بيين سبورتس”: “الجزائر تفكر بشكل أكبر حول التكوين وهذا أمر رائع”.

وأضاف: “عندما نشاهد ما يقوم به نادي “بارادو” الذي يطبق أفضل كرة قدم في الجزائر، وبمعدل عمر 21-22 سنة، وهو يعتبر حي فقط في حيدرة، تخيل أن يكون لديك العديد من المراكز على المستوى الوطني”.

وتابع: “رئيس الاتحادية الجزائرية هو الشخص المناسب لهذا المشروع الذي سيكون حول 4 أو 5 مراكز للتكوين”.

وختم كلامه: “الموهبة موجودة في الجزائر لكن المشكل دائما في التكوين، لذلك نحن وراء هذا المشروع بأمل كبير وهذا ما أحبه”.