“بلماضي” يُصر على السرية ويُحضر مُفاجآت لـ”الطوغو”!

الرياضة
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“بلماضي” يُصر على السرية ويُحضر مُفاجآت لـ”الطوغو”!
بقلم إسماعيل عشاش

أصّر الناخب الوطني، جمال بلماضي، على عدم الكشف عن أي معلومات عن أشباله، وهذا ساعات قليلة قبل مواجهة “الطوغو” المُرتقبة.

وأوضح التقني الجزائري، بأنه سيُحافظ على سرية كل شيء، سواء إصابات لاعبيه، أو رسم التكتيكي، والعناصر التي سيعتمد عليها كأساسية.

وقال المُدرب السابق لـ”الدحيل” قبل سفرية “الأفناك” الى “لومي” :”لن أمنح أي معلومات، أتركوا المُنافس يبحث عن المعلومات دون جدوى”.

ويبدو بأن الرجل الأول في الطاقم الفني لـ”الخضر”، عازم على تحضير مُفاجآت عديدة لزملاء “إيمانويل أديبايور” والعودة ببطاقة التأهل لـ”الكان”.


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