بلماضي يُطمئن الجزائريين:”لن نسمح في التأهل”

طمأن الناخب الوطني جمال بلماضي سهرة اليوم الأحد الجميع بعد الخسارة أمام غينيا الإستوائية واقتراب الخضر من الإقصاء.

وقال بلماضي خلال الندوة الصحفية التي أعقبت مواجهة أبطال إفريقيا أمام غينيا الإستوائية.

“لا يقلقني منتخب كوت ديفوار بل وضعية منتخبنا هي المقلقة”.

كما أضاف:”لن نسمح في التأهل وسنعمل بجد لمباراة كوت ديفوار”.

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وجه الناخب الوطني، جمال بلماضي، خلال التدريبات الأولى قبل لقاء غينيا الاستوائية، يوم الأحد المقبل كلاما مباشر وواضحا للمنتخب الوطني. كما أشار موفد تلفزيون النهار، إلى أن “الكوتش” قال بصريح العبارة، “هذه افريقيا وهذه الظروف، هناك حرارة، رطوبة”. و”كنا نعلم بهذا قبل وصولنا إلى الكاميرون”.

وتابع كمال مهوي “في خطاب بلماضي للاعبين قال هذه المعركة من يريد الاستكمال فليتفضل ومن لا يريد يترك الفرصة للآخرين”. كما أشار مهوري إلى أن كلام الناخب الوطني لعناصره جاء من أجل تحفيزهم على بذل ما في وسعهم لتحسين أدائهم.

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وتواجد أمس الناخب الوطني جمال بلماضي بمدرجات ملعب جابوما بمدينة دوالا الكاميرونية. حيث عاين بلماضي في الطاقم الفني للخضر منافسه القادم في الكان منتخب غينيا الإستوائية.

كما واجه منتخب غينيا الإستوائية، أمس الأربعاء، كوت ديفوار في المواجهة الثانية من الجولة الأولى للمجموعة التي يتواجد فيها الخضر.

ورافق بلماضي إلى ملعب جابوما كل من رئيس الفاف شرف الدين عمارة. ومناجير الخضر أمين لعبدي وكذا مدرب حراس المرمى عزيز بوراس.

وتغلب المنتخب الإيفواري على منتخب غينيا الإستوائية في منافسة كأس أمم إفريقيا 2021 الجارية بالكاميرون.

المواجهة التي جرت بملعب جابوما بمدينة دوالا الكاميرونية، انتهت بتفوق الفيلة بهدف يتيم دون رد.

الهدف الوحيد في اللقاء سجله ماكس ألان غرادال في الدقيقة ال5. وبهذا الفوز تصدر المنتخب الإيفواري المجموعة E بـ3 نقاط وبفارق نقطتين عن الخضر.