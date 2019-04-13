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بلماضي يُطمئن اللاعب المحلّي:”سأختار الأحسن”

الرياضة
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بلماضي يُطمئن اللاعب المحلّي:”سأختار الأحسن” صورة مركبة
بقلم وليد كويني

كشف الناخب الوطني جمال بلماضي، أن عملية إختيار اللاعبين التي سينتهجها ستكون خليط بين الأسماء الناشطة محليا والمحترفة خارجا.

وصرح مدرب “الخضر” في حوار مع صحيفة “العربي الجديد” القطرية:”كان لديّ دائماً الفرصة لمتابعة اللاعبين، في أوروبا والبطولة المحلية”.

مضيفا:”تابعت تطورهم في المنتخب الوطني، وليس الدوري ما يقيم اهتمامي، بل أداء اللاعبين وحضورهم، وما يُقدموه حين ينضمون للمنتخب”.

“لدي فكرة دقيقة عن مستواهم، وسنقوم بتكوين الفريق المؤلف من 23 عنصراً، على أمل الذهاب أبعد ما يُمكن في الكان”.


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