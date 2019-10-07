“بلماضي” يُعاين أرضية ملعب تشاكر تحسبا لمواجهة الكونغو

قام أمسية اليوم الإثنين الناخب الوطني جمال بلماضي بزيارة الى ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

حيث عاين “بلماضي” ارضية الميدان تحسبا للقاء الودي التحضيري الذي سيخوضه الخضر يوم الخميس ضد الكونغو الديمقراطية.

وكان صانع ملحمة القاهرة مرفوقا بمدرب الحراس عزيز بوراس اضافة الى بعض أعضاء الطاقمين الفني والاداري.

“بلماضي” كان في استقباله حفيظ فرقاني رئيس رابطة البليدة الذي كلفته الاتحادية للإشراف على تحضير لقاءات المنتخبات رفقة مدير المركب كمال ناصري.

وافاد مصدر موثوق للنهار اونلاين ان الطاقم الفني للمنتخب متخوف من تدهور حالة الارضية.