بلماضي يُعدد الأسباب التي دفعت براهيمي خارج الخضر

شرح الناخب الوطني جمال بلماضي، الأسباب التي دفعته للتخلي من جديد عن القائد السابق لتشكيلته ياسين براهيمي. وأكد بأن نجم الريان القطري، لا يمتلك في الوقت الحالي مكانة مع الخضر بسبب المُنافسة الشديدة.

وقال مُهندس التتويج بالكان الأخيرة :”أولا أريد تحية ياسين، والذي يبقى لاعبا مُحترفا، وشخصية رائعة كإنسان، ويمتلك تاريخا كبيرا مع المنتخب الوطني، ولا أحد يُمكنه أن ينكر ذلك، ويقوم بدوره في كل مرة يتواجد فيها معنا”.

وأضاف في سياق مُتصل :”رغم كل التقدير الذي أكنه لياسين، إلا أنه وفي نهاية المطاف مثله مثله الجميع، يخضع لعامل المُنافسة، ومثلما سبق وأن ذكرت بخصوص سعيود ومسعودي، فإننا نمتلك العديد من العناصر المميزة في نفس منصبه”.

وختم :”في منصب ياسين لدينا، رشيد غزال، سعيد بن رحمة، آدم أوناس، يوسف بلايلي، وزين الدين فرحات”.