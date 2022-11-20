بلماضي يُعلق على اقتحام أنصار الخضر مواجهة السويد !

علق الناخب الوطني، جمال بلماضي، على اقتحام بعض أنصار الخضر لأرضية ميدان ملعب، إيلدا، خلال مواجهة السويد.

حيث قال، بلماضي، في تصريحات خلال الندوة الصحفية التي أعقبت لقاء سهرة السبت ونقلها موقع، ديزاد فووت، اليوم الأحد:”أشعر بخيبة أمل كبيرة من اقتحام الأنصار لأرضية الميدان”.

كما أضاف:”هذه ليست أشياء يجب رؤيتها، فنحن نأسف لمشاهدتها، يجب على المشجعين مشاهدة المباراة من المدرجات وعدم اقتحام الأرضية”.

ويُذكر أن المواجهة الودية بين السويد والخضر شهدت اقتحام بعض الأنصار الجزائريين لأرضية الميدان في الشوط الثاني.