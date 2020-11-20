بلماضي يُعلق على المشاكل التي يواجهها دفاع الخضر

حلل جمال بلماضي، المشاكل التي واجهها دفاع المنتخب الوطني خلال الخرجتين الأخيرتين أمام زيمبابوي في تصفيات الكان.

وقال الرجل الأول في الخضر للإذاعة الوطنية :”الدفاع ليس مسؤولية المدافعين فقط، ولكن مسؤولية الجميع كمنظومة واحدة”.

وواصل :”لاعب مثل بن العمري بقي دون مُنافسة لثمانية أشهر كاملة، وهو أمر يمكن أن يؤثر سلبا على مردود الخط الخلفي”.

وأضاف :”مثل الأخطاء التي وقعنا فيها مؤخرا، تبقى أمرا جيدا، وتدفعنا لمُراجعة وتصحيح ما يمكن تصحيحه في المُستقبل”.

وأوضح أفضل مُدرب في إفريقيا لسنة 2019، بأنه يعلم ما يجب القيام به من هنا فصاعدا، من أجل مُعالجة النقائص.