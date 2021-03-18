بلماضي يُعلق على “المُشكل العويص” الذي يواجه الخضر !

علق الناخب الوطني جمال بلماضي أمسية اليوم الخميس على “المُشكل العويص” الذي يُهدد التربص القادم للخضر الخاص بمواجهتي بوتسوانا وزامبيا.

بلماضي قال في اتصال هاتفي بالتلفزيون الجزائري حول منع اللاعبين الأفارقة الناشطين في فرنسا من الالتحاق بتربصات بلدانهم.

“بالتأكيد.. هو مُشكل عويص بالنسبة لنا لكن ذلك ينطبق على كل المنتخبات الإفريقية المُتكونة من اللاعبين الناشطين في فرنسا”.

“أولا دائما أحاول رؤيو الجانب الإيجابي في مثل هذه الأمور وإيجاد الحلول اللازمة”.

“الأندية الفرنسية هي الوحيدة التي أطلعت المنتخبات الإفريقية على قرارها بشكل مباشر وهذا مُهم عكس أندية البطولات الآخرى”.

“هذا لا يعني أننا نوافق ذلك لكن على الأقل نأخذ احتياطاتنا وسنوضح الأمور بشكل أدق يوم الأحد”.