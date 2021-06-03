بلماضي يُعلق على خرجة الخضر بدعم فلسطين

آشاد سهرة اليوم الخميس الناخب الوطني جمال بلماضي بدعم فلسطين بعد أن واجه بملعب تشاكر المنتخب الوطني المُنتخب الموريتاني في مُباراة ودية تحضيرية تحسبا لتصفيات منافسة كأس العالم المُقررة بقطر، وهي المُباراة التي إنتهت بفوز الخضر برباعية كاملة مُقابل هدف وحيد في تحذير مُباشر لمالي وتونس المُنافسين القادمين.

الناخب الوطني جمال بلماضي قال سهرة اليوم الخميس عقب مواجهة موريتانيا في الندوة الصحفية:”المُبادرة التي قمنا بها قبل بداية مواجهة موريتانيا بالدخول بوشاح فلسطين كانت فكرة الاتحاد الجزائري لكرة القدم.. الشعب الفلسطيني والشعب الجزائري شعب واحد وربي يجيب الخير وقلوبنا معهم”.