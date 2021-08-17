“بلماضي” يُعلق على قرعة الكان ويُقدم هذا الوعد !

علق الناخب الوطني جمال بلماضي سهرة اليوم الثلاثاء على قرعة كأس أمم إفريقيا 2021 المُقررة بالكاميرون.

وقال “الكوتش جمال”:”صعب جدا الحفاظ على لقب كأس أمم إفريقيا و ما حدث لفرنسا وألمانيا في كأس أمم أوروبا خير دليل”.

وأضاف:”طموحنا كبير للتألق في كان الكاميرون و نأمل لنتيجة كبيرة و افراح الشعب الجزائري هدفنا الرئيسي”.

وختم:”سنحاول اسعاد الشعب الجزائري في هذه الظروف الصعبة بسبب الوباء و الحرائق”.