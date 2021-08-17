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الرياضة

“بلماضي” يُعلق على قرعة الكان ويُقدم هذا الوعد !

بقلم حواز عبد النور
“بلماضي” يُعلق على قرعة الكان ويُقدم هذا الوعد !
المُنتخب الوطني يبحث عن النجمة الثالثة
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علق الناخب الوطني جمال بلماضي سهرة اليوم الثلاثاء على قرعة كأس أمم إفريقيا 2021 المُقررة بالكاميرون.

وقال “الكوتش جمال”:”صعب جدا الحفاظ على لقب كأس أمم إفريقيا و ما حدث لفرنسا وألمانيا في كأس أمم أوروبا خير دليل”.

وأضاف:”طموحنا كبير للتألق في كان الكاميرون و نأمل لنتيجة كبيرة و افراح الشعب الجزائري هدفنا الرئيسي”.

وختم:”سنحاول اسعاد الشعب الجزائري في هذه الظروف الصعبة بسبب الوباء و الحرائق”.

رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=973587
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