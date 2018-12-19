بلماضي يُعلن قائمة تربص المنتخب الوطني المحلي

أعلن سهرة اليوم الأربعاء الناخب الوطني جمال بلماضي عن قائمة المنتخب الوطني المحلي الذي سيدخل في تربص بداية من الخميس تحضيرا لمواجهة المنتخب القطري وديا يوم ال27 ديسمبر بالعاصمة القطرية “الدوحة”.
وحملت القائمة 18 لاعبا فقط:
في الحراسة:صالحي – زغبة.
في الدفاع:لوصيف-لعمارة-بدران-حلايمية-بن يحيى-شتي.
وسط الميدان:بن خماسة-بن غيث- بورديم-بوداوي-شيتة.
الهجوم:مزيان-نعيجي-بونجاح-بلايلي-غشة.
قائمة اللاعبين المعنيين بالتربص التحضيري للمباراة الودية امام المنتخب القطري#TeamDZ #LesVerts #QATALG pic.twitter.com/mSjy3jPcmD
— Les Verts d'Algérie (@LesVerts) December 19, 2018
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