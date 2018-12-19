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بلماضي يُعلن قائمة تربص المنتخب الوطني المحلي

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بلماضي يُعلن قائمة تربص المنتخب الوطني المحلي صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

أعلن سهرة اليوم الأربعاء الناخب الوطني جمال بلماضي عن قائمة المنتخب الوطني المحلي الذي سيدخل في تربص بداية من الخميس تحضيرا لمواجهة المنتخب القطري وديا يوم ال27 ديسمبر بالعاصمة القطرية “الدوحة”.

وحملت القائمة 18 لاعبا فقط:

في الحراسة:صالحي – زغبة.

في الدفاع:لوصيف-لعمارة-بدران-حلايمية-بن يحيى-شتي.

وسط الميدان:بن خماسة-بن غيث- بورديم-بوداوي-شيتة.

الهجوم:مزيان-نعيجي-بونجاح-بلايلي-غشة.


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