بلماضي يُعلن قائمة تربص نوفمبر.. وهذه هي مُفاجأته!

أعلن الناخب الوطني جمال بلماضي، عن القائمة النهائية للاعبين المعنيين بالتربص الذي سينطلق يوم غد الإثنين بمركز سيدي موسى بالعاصمة.

وحافظ الرجل الأول في الخضر، على نفس القاعدة التي يعتمد عليها منذ الكان 2019، في خيار منطقي الى أبعد الحدود.

وفاجأ صاحب الـ43 عاما الجميع، بإعادته للمُهاجم العربي هلال سوداني، الذي لم يتواجد مع مُحاربي الصحراء أشهر طويلة بسبب الإصابة.

وإضافة لإبن الشلف، فقد قرر مُهندس التتويج بكأس إفريقيا، إعادة المغضوب عليه، هريس بلقبلة، نتيجة تألقه مع ناديه براست الفرنسي.

وجاءت القائمة النهائية على الشكل التالي :

الحراس : رايس وهاب مبولحي، عز الدين دوخة، أليكسندر أوكيدجة.

المُدافعون : يوسف عطال، رامي بن سبعيني، جمال الدين بن العمري، مهدي تاهرات، عيسى ماندي، أيوب عبد اللاوي، حلايمية، سبانو.

وسط الميدان : عدلان قديورة، هريس بلقبلة، إسماعي بن ناصر، مهدي عبيد، سفيان فيغولي،، يوسف بلايلي، آدم زرقان

الهجوم : رياض محرز، بغداد بونجاح، إسلام سليماني، العربي هلال سوداني، أندي دولور.