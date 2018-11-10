بلماضي يُعيد الإعتبار للمحليين ويستدعي هذا الثنائي !!

أعاد الناخب الوطني جمال بلماضي الإعتبار للاعبين المحليين سهرة اليوم السبت بعدما كشف عن القائمة المعنية بمواجهة الطوغو.

يوم ال18 نوفمبر المقبل بالعاصمة الطوغولية “لومي” في الجولة ال5 من تصفيات كأس أمم إفريقيا المٌقررة بالكاميرون صيف 2019.

وضمت قائمة بلماضي 3 محليين من بينهم ثنائي إتحاد العاصمة أسامة شيتة وعبد الرحمن مزيان إضافة إلى الحارس مصطفى زغبة. .

وتُعتبر هذه المرة الأولى التي يستدعي فيها بلماضي لاعبين محليين منذ توليه زمام الأمور بما أن الحارس زغبة الوحيد الذي إستدعي في التربص الماضي لكنه ينشط في منصب حارس مرمى وليس لاعب ميدان.