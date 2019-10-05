بلماضي يُعيد نجم إتحاد العاصمة السابق للخضر

تلقى الدولي الجزائري محمد بن خماسة وبصفة رسمية، إستدعاءً أوليا من طرف الناخب الوطني، جمال بلماضي.

وكشفت جريدة “دياريو سور” الإسبانية، بأن نادي ملقا تلقى إستدعاء لاعبه الجديد، للمُشاركة في تربص الخضر القادم.

ونلفت النظر بأن هذا الإستدعاء الأولي لا يعني بالضرورة بأن نجم إتحاد العاصمة السابق، سيكون حاضرا في سيدي موسى آليا.

يُذكر بأن صاحب الـ26 عاما غائب عن صفوف مُحاربي الصحراء، منذ المُباراة الودية أمام تونس شهر مارس الماضي.

ويُشار أيضا بأنه يُشارك بصفة مُنتظمة مع فريقه الإسباني، وهو ما جعله محل إهتمام الطاقم الفني للأفناك.