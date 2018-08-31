بلماضي يُفاجئ الجميع بإبعاد هذا الثلاثي !!

فجر مُدرب المنتخب الوطني الجديد جمال بلماضي مُفاجأة من العيار الثقيل عندما خلت قائمة ال25 لاعبا التي أعلن عنها أمسية اليوم الجمعة من أسماء ثقيلة.

وأبعد الناخب الوطني قائد الخضر ولاعب سيفاس سبور التركي كارل مجاني من القائمة المعنية بمواجهة غامبيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019.

وخلت القائمة التي أفرج عنها بلماضي من إسم لاعب فريق نابولي الإيطالي أدم آوناس رغم إشادة الناخب الجديد بإمكانياته في الندوة الصحفية.

وتخلى لاعب أولمبيك مارسيليا السابق عن لاعب فريق لوهافر الفرنسي زين الدين فرحات بعد أن كان الأخير حاضرا في التربصات الأخيرة.