“بلماضي” يُفاجىء الجميع ويستدعي هذا اللاعب؟

لفت “أندي دولور”، مُهاجم نادي “مونبوليي” الأنظار خلال تصريحات لجريدة “ميدي ليبر” عندما ألمح بأنه تلقى إستدعاءا أوليا من “بلماضي”.

ورّد عن تساؤل بخصوص تلقيه دعوة من جمال بلماضي بنبرة ضاحكة قائلا :”إمنحوني جوكر”.

وأعطى صاحب الـ27 عاما الإنطباع بأنه تلقى إستدعاءا أوليا من الرجل الأول في الطاقم الفني لـ”مُحاربي الصحراء” أسابيع قبل “الكان”.

ليُواصل :”الآن أنا أمتلك الجنسية المُزدوجة، وقابل للإستدعاء لتمثيل الجزائر”.

وختم المُتألق في “ليغ 1″ هذا الموسم :”في حالة ما قرر الطاقم الفني إستدعائي فإني سألبي الدعوة بشكل مُباشر”.