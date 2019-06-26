بلماضي يُفاجىء الجميع ويمنح التشكيلة الأساسية على المُباشر!

قام الناخب الوطني، جمال بلماضي بخرجة فريدة من نوعها خلال ندوته الصحفية، اليوم الأربعاء، وذلك مع أحد الإعلاميات من السنغال.

وإستفسرت الصحفية الرجل الأول في “الخضر” عن التشكيلة الأساسية التي سيدفع بها أمام “أسود التيرانغا”، مما أثار ضحك هذا الأخير.

ليرد عليها بطريقته الخاصة :”هل تريدن معرفة تشكيلتي؟ عليك الإنتظار الى غاية غد الخميس لتتعرفي عليها كاملة”.

ليواصل :”الأكيد هو أني أعرف التشكيلة الأساسية التي سيدخل بها مُنتخب بلادك”.

ليقوم بتعديد العناصر التي سيعتمد عليها “أليو سيسي” من الرقم واحد الى الى الـ11، مما يؤكد إستعداده لهذا الموعد.