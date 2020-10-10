بلماضي يُفجرها ويبعث رسالة واضحة للأفارقة

أطلق الناخب الوطني جمال بلماضي، تصريحا قويا بعد نهاية الودية أمام نيجيريا، مؤكدا بأنه يريد السيطرة على إفريقيا رفقة أشباله.

وتحدث الرجل الأول في الخضر بكل صراحة، باعثا رسالة تحذير وتحد لمنتخبات القارة السمراء:”أنا هنا من أجل السيطرة على إفريقيا”.

وواصل :”لقد قلتها منذ أول ندوة صحفية لي، لدي طموحات كبيرة، نحن نريد السيطرة على القارة الإفريقية”.

وأردف :”لن أتراجع عن كلامي، خاصة وأننا الآن أبطال إفريقيا، وبالتالي ويجب أن نلعب أمام الكبار”.

وظهر مُهندس التتويج بالكان 2019، فخورا بعناصره الى أبعد الحدود بعد الفوز على حساب نيجيريا بهدف دون رد، سجله بن سبعيني.

وسيكون مُحاربو الصحراء على موعد مع مُباراة جديدة، يوم الثلاثاء أمام المكسيك في موعد عالمي جديد لرفقاء رياض محرز.

وأكد بلماضي، بأنه يتوقع مُستوى أكبر من الخضر أمام “لا تري”، لمواصلة المشوار دون هزيمة للمُباراة رقم 20 على التوالي.