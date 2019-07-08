بلماضي يُفكر في سيناريو “مُفاجىء” قبل ربع النهائي!

يُفكر الناخب الوطني “جمال بلماضي” في وضع برنامج غير مُتوقع بالمرّة، وهذا قبل موعد الدور ربع النهائي، يوم الخميس القادم.

وأشارت مصادر “النهار” بأن الرجل الأول في “الخضر” يدرس جديا، في عدم التنقل الى السويس الى غاية يوم المُباراة المُقبلة.

ويرى التقني الجزائري بأن الإستمرار في فندق “كامبينسكي” سيكون خيارا جيدا بالنسبة له ولأشباله، خاصة وأنهم وجدوا راحتهم فيه.

وهذا دون نسيان تفضيل مُحاربي الصحراء للتدرب على أرضية “بيترو سبور” والتي يتواجدون فيها، منذ إنطلاقة “الكان”.

يُشار بأن المسافة بين “السويس” التي تحتضن لقاء الأفناك القادم والعاصمة القاهرة لا تتعدى الساعة ونصف في الحافلة.

وسيتم الفصل في مسألة السفر الى “السويس” من عدمه مُبكرا، في الساعات القادمة من طرف جمال بلماضي وطاقمه الفني.